2019-11-13T15:27:07+03:00
Общество

Купите квартиру и получите кладовку в подарок!

Акция в жилом комплексе «Мелодия» в Ставрополе действует до 31 декабря
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Только до конца 2019 года в жилом комплексе «Мелодия» от строительного холдинга «Эвилин» при покупке 3-комнатной квартиры во 2-й очереди вы получаете бесплатную кладовку.

Акция действует до 31 декабря 2019 года и распространяется на квартиры в ЖК «Мелодия», 2-я очередь.

Подробности в отделе продаж по адресу: пр-т Кулакова, 5/2 или по телефону +7 (8652) 300 - 303.

ИСТОЧНИК KP.RU

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