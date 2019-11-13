2019-11-13T15:52:01+03:00
Общество

«Сантехмены» из Минвод снова борются за звание лучших в стране

Стартовал отборочный этап всероссийского конкурса
Поделиться:
Конкурсанты провели урок профмастерства в гимназии № 103.Конкурсанты провели урок профмастерства в гимназии № 103.
Изменить размер текста:

Виктор Ильин и Денис Безверхий из «ЖЭК № 1» города Минеральные Воды стали участниками VIII всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России 2019-2020». Кстати, для Виктора Ильина это уже не первый опыт участия в конкурсе: ранее минераловодец был в дуэте с коллегой Виктором Зимовейским, с которым сантехники не раз успешно представляли округ на всероссийском уровне.

Итак, в рамках конкурса стартовал первый (заочный) отборочный этап чемпионата - «Школа сантехмена». Участники проводят профориентационные занятия для школьников и студентов, а также людей предпенсионного возраста. Конкурсанты должны познакомить участников с основами профессии «слесарь-сантехник», показать ее востребованность и престиж. На практической части урока участники могут провести мастер-класс по сантехническому ремонту.

Так, наши конкурсанты провели сегодня в гимназии № 103 урок профмастерства для учащихся 7 - 8-х классов. Ребятам рассказали и наглядно показали, для чего нужна профессия сантехника, как перекрыть кран в случае аварии. На доске схематично представлена работа системы холодного и горячего водоснабжения, отопления. Фото- или видеоотчеты проведенной работы будут опубликованы на сайте www.день-сантехника.рф.

Следующий, второй этап (заочный) - «Добро согревает» - стартует 1 декабря 2019 года и продлится до 15 февраля 2020 года. Участники бесплатно будут оказывать сантехническую помощь нуждающимся, незащищенным слоям населения - ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, детским домам.

Финал конкурса (очный) будет проходить в Челябинске в апреле 2020 года. По результатам отборочных этапов в финал выйдут 10 команд, набравших наибольшее количество баллов. Финал включает в себя теоретическое и практическое задания, а также развлекательную программу.

Команда, занявшая первое место, награждается призом в размере 300 000 рублей, за второе место положено 200 000 рублей, за третье место - 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конфликте на дороге в Ставрополе погиб местный житель
Видео: Перепалка из-за женщины в Дагестане превратилась в массовую драку с поножовщиной
Аварийную школу в Ингушетии закрывают спустя год после сдачи
Чиновники из Ингушетии незаконно выдали 115 участков в частную собственность
Спортивный комплекс ночью горел в Кабардино-Балкарии
В Ставрополе раскрыли уголовное дело закладчика наркотиков
В Дагестане задержали зампрокурора за нетрезвое вождение
Жители Северной Осетии задолжали за свет почти три млрд рублей
В Кабардино-Балкарии за две взрывчатки будут судить местного жителя
Прекращены поиски дагестанца на "Mercedes" с дорогими "iPhone" и пистолетом
СК прокомментировал скандал с заразившимися ВИЧ пациентами на Ставрополье
Как меняются животные, которых забрали домой из приюта: фото до и после
Сбербанк и Ставрополье подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности
Напавшему на детей и учительницу ставропольцу установили срок ареста
На Ставрополье женщина выпила и поехала кататься по трассе без прав
При строительстве военных городков в Чечне украли 35 миллионов рублей