В Махачкале состоялось окружное совещание по выполнению проекта «Старшее поколение»

14 Нояб. 14:59 2019-11-14T14:59:28+03:00

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12 ноября в Махачкале состоялось окружное совещание по реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Северо-Кавказском федеральному округе под председательством руководителя Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (проектного офиса) Розанова А. В.

Главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ткачева О. Н. открыла совещание поздравлением руководителя проектного офиса Розанова А. В. с днём рождения с наилучшими пожеланиями, отметив, что руководимый им проектный офис является лучшим в здравоохранении.

Далее главный гериатр Минздрава России остановилась на вопросах развития гериатрической службы в СКФО. Руководитель проектного офиса Розанов А. В. продолжил совещание с докладом «О ходе реализация Федерального проекта «Старшее поколение» в Северо-Кавказском федеральном округе».

Заместитель руководителя проектного офиса Бабенко И. В. представил на совещании план реализации Федерального проекта «Старшее поколение» в Северо-Кавказском федеральном округе на 2020 - 2024 годы. Главный внештатный специалист гериатр Северо-Кавказского федерального округа Алиева-Хархарова К. М. отчиталась о ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе о выполнении плана по вакцинации населения пожилого и старческого возраста.

Ещё несколько выступлений руководителя проектного офиса Розанова А.В. на окружном совещании были посвящены реализации комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов, реализации системы долговременного ухода в Ставропольском крае.

Тему долговременного ухода как пилотного проекта, проблем и перспектив в этой области продолжил заместитель руководителя проектного офиса Самородов В. Ю. Немаловажное значение для развития гериатрии в регионе имеет и обеспеченность лечебных учреждений медицинскими кадрами.

О подготовке кадров в СКФО проинформировала участников окружного совещания заместитель руководителя проектного офиса Аброськина О. В. Помощник руководителя проектного офиса Шишкина Н.А. рассказала о роли специалистов сестринского дела в гериатрической практике.

Завершилось окружное совещание по реализации федерального проекта «Старшее поколение» в СКФО дискуссией и обменом мнениями. В работе совещания приняли участие 40 специалистов первичного звена здравоохранения, научных сотрудников и представителей местных органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU