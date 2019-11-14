Досрочную пенсию могут оформить водителям общественного транспорта в Чечне

14 Нояб. 17:07 2019-11-14T17:07:51+03:00

Страховую пенсию могут получить водители, проработающие не менее 20 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эта мера поддержки касается не только мужчин, но и женщин-водителей, достигших 50 летнего возраста

Изменить размер текста: A A

Водители автобусов, трамваев, троллейбусов, маршруток, работающих в Чечне не менее 20 лет, имеют право на досрочное установление страховой пенсии. Эта мера поддержки касается не только мужчин, но и женщин-водителей, достигших 50 летнего возраста.

Льготная пенсия предоставляется при выполнении водителями регулярных поездок в пределах населенного пункта. При этом транспорт должен вмещать более восьми посадочных мест.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что Госавтоинспекция предлагает стимулировать покупку автомобиля большей вместимости многодетным семьям Чечни.

Он отметил, что в республике большой всплеск рождаемости. Соответственно перед родителями возникает вопрос, как перевозить детей, когда их в семье трое и более.

— В Чечне довольно много таких семей. Давайте придумывать, как это сделать, может какая-то поддержка на автомобили с большей вместимостью. Я думаю, мы с Рамзаном Кадыровым подумаем, как это сделать, — добавил Черников.

ИСТОЧНИК KP.RU