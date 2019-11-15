2019-11-15T16:34:53+03:00
Общество

При строительстве военных городков в Чечне украли 35 миллионов рублей

Против генерального директора строительной фирмы возбудили уголовное дело
Ася АСРЯН
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Подрядчик завышал объемы работ и применял для строительства материалы ниже заявленной стоимостиПодрядчик завышал объемы работ и применял для строительства материалы ниже заявленной стоимостиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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35 миллионов рублей потеряло Минобороны России во время строительства военных городков в Чечне.

Так, при проверке госконтрактов выяснилось, что подрядчик завышал объемы работ и применял для строительства дешевые материалы намного ниже заявленной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного военного округа.

Против генерального директора строительной фирмы возбудили уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что построенная осенью прошлого года школа в Ингушетии находится в предаварийном состоянии. Здание учебного заведения построили в рамках федеральной целевой программы.

Тогда по данным пресс-службы главы республики, на этот объект выделили свыше 290 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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