2019-11-15T17:32:05+03:00
Общество

Сбербанк и Ставрополье подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности

В крае появится совместный экспертный офис
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Александр Ведяхин и Владимир Владимиров.Александр Ведяхин и Владимир Владимиров.
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Сбербанк и правительство Ставропольского края заключили соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Документ подписали первый зампредседателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Владимир Владимиров. Во встрече также принял участие председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

В рамках соглашения намечена реализация приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности региона. В настоящее время при участии Сбербанка в Ставропольском крае реализуются инвестиционные проекты на общую сумму около 13 млрд рублей.

- В повестке любой территории сегодня одним из главных вопросов является реализация национальных проектов. Большую роль здесь играет и банковская сфера - это кредитная поддержка, участие в ключевых проектах, - отметил Владими Владимиров. - Сегодня только для решения задач по развитию экспорта продукции АПК на Ставрополье запланирована реализация инвестпроектов в целом на 40 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что они будут осуществляться, в том числе с участием банка.

Александр Ведяхин подчеркнул, что Ставрополье - один из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны и стратегический партнер Сбербанка.

- Инвестиционные проекты, которые мы планируем совместно развивать, будут направлены на жизненно важные отрасли, такие как образование, медицина и развитие информационной инфраструктуры, - сказал он. - Мы рады предложить имеющиеся у нас компетенции и технологии по цифровизации Ставропольского края - это доступные и эффективные инструменты управления городской средой, улучшения качества образовательных и медицинских услуг, получения обратной связи от жителей региона. Также отдельное внимание уделим развитию облачных сервисов в регионе, разработанных компанией SberCloud, в частности ряд решений с применением технологий искусственного интеллекта. Планируем развивать услугу «Виртуальный ЦОД», использование которой позволит исключить расходы на строительство и эксплуатацию собственных серверов, при этом получив всю необходимую облачную ИТ-инфраструктуру за ежемесячную плату.

Также на встрече стороны поддержали инициативу создания на территории Ставропольского края совместного экспертного офиса.

- Создание такой структуры позволит проводить комплексную экспертизу инвестиционных проектов, что поможет на ранних стадиях их реализации избежать высоких рисков недофинансирования, - прокомментировал Евгений Титов. - Сбербанк, со своей стороны, готов предложить качественное структурирование и глубокую экспертизу. Мы уверены, что это решение станет драйвером для создания новых проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Наша справка

Сбербанк - основной банковский институт региона. Каждый второй житель края и каждое третье предприятие пользуются кредитными продуктами банка. Около 70% населения и 44% бизнеса доверяют средства банку. На территории Ставропольского края действует разветвленная филиальная сеть - 307 офисов и 1681 устройство самообслуживания. Всего в 11 регионах присутствия Юго-Западного банка - 1668 офисов и 9209 устройств самообслуживания. Сбербанк входит в топ-3 крупнейших налогоплательщиков края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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