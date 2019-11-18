Уволенный на Ставрополье полпред прокомментировал свою отставку

18 Нояб. 15:05 2019-11-18T15:16:39+03:00

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Сегодня утром на еженедельной планерке в правительстве Ставропольского края Константин Шишманиде был уволен губернатором Владимиром Владимировым. Глава Ставрополья посмотрел видео, на котором его полпред в Минераловодском округе грубо общается с людьми на личном приеме граждан. Он осаживает мужчину, который начал возмущаться задержкой в проведении приема. Чиновник накричал на него и посоветовал записаться официально.

Посмотрев запись, губернатор принял радикальное решение.

«Вы больше не работаете у меня в правительстве», - указав Шишманиде на выход, заявил губернатор.

Не надо было грубить. Губернатор Владимир Владимиров уволил своего полпреда Константина Шишманиди 00:00 00:00

Сам экс-полпред заявил «КП»- Северный Кавказ, что у него после случившегося нет настроения, как-то пояснять свою прилюдную отставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU