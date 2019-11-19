2019-11-19T09:53:42+03:00
Общество

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Они фигурируют в расследовании уголовного дела против Муслима Даххаева
Ася АСРЯН
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Они фигурируют в расследовании уголовного дела против Муслима ДаххаеваОни фигурируют в расследовании уголовного дела против Муслима ДаххаеваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне правоохранители задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Дагестану. Сообщается, что они попали в поле зрения правоохранителей в связи с расследованием уголовного дела против бывшего начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.

Известно, что среди задержанных - начальник исправительной колонии №7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения №4 в Махачкале Алигаджи Магомедов и СИЗО №1 в Махачкале Дауд Давыдов.

Все они фигурируют в расследовании уголовного дела против Муслима Даххаева, который с 2005 по 2017 годы руководил УФСИН Дагестана. Его арестовали на два месяца 14 ноября по обвинению в разглашении государственной тайны.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что верховный суд Дагестана продлил срок содержания под стражей экс-главе территориального управления ФОМС Магомеду Сулейманову. Чиновнику предстоит «посидеть» до 17 декабря 2019 года. бывшего главу территориального Фонда обязательного медицинского страхования республики задержали в августе этого года.

Его заподозрили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники банды похитили более 210 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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