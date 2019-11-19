Зампрокурора, пойманного на нетрезвом вождении, уволили в Дагестане
Заместителя прокурора Табасаранского района Дагестана сняли с должности после того, как его поймали на управлении машиной в нетрезвом виде. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.
- Был остановлен сотрудниками ГИБДД автомобиль, в котором за рулем в нетрезвом состоянии находился заместитель прокурора Табасаранского района, - ранее говорилось в сообщении.
Как отмечает один из источников, об инциденте стало известно республиканскому прокурору. Он же и постановил уволить сотрудника ведомства.
В субботу стало известно, что заместителя прокурора одного из районов в Дагестане остановили в нетрезвом виде. Проходить медицинскую проверку он отказался. Тогда вставал вопрос об увольнении человека из прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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