Зампрокурора, пойманного на нетрезвом вождении, уволили в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-19T10:27:09+03:00

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Заместителя прокурора Табасаранского района Дагестана сняли с должности после того, как его поймали на управлении машиной в нетрезвом виде. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

- Был остановлен сотрудниками ГИБДД автомобиль, в котором за рулем в нетрезвом состоянии находился заместитель прокурора Табасаранского района, - ранее говорилось в сообщении.

Как отмечает один из источников, об инциденте стало известно республиканскому прокурору. Он же и постановил уволить сотрудника ведомства.

В субботу стало известно, что заместителя прокурора одного из районов в Дагестане остановили в нетрезвом виде. Проходить медицинскую проверку он отказался. Тогда вставал вопрос об увольнении человека из прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU