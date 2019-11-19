В Минводах люди с ограниченными возможностями покажут свои таланты

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-19T11:58:47+03:00

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В стенах МБУК «Централизованная клубная система» 6 декабря пройдет первый этап краевого фестиваля художественного творчества инвалидов, где свои таланты могут в полной мере продемонстрировать жители Минераловодского округа.

Как отметили в Управлении труда и соцзащиты населения администрации МГО, в фестивале могут принять участие инвалиды старше 18 лет, занимающиеся художественным творчеством в жанрах: инструментальная музыка; народное, академическое пение, эстрадная песня; авторская песня; поэзия; художественное слово; оригинальный жанр; пантомима; танец; изобразительное и декоративно-прикладное искусство; художественная фотография.

Жюри, в состав которого войдут представители Управления труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского городского округа и работники культуры, будут оценивать исполнительский уровень, артистичность, эмоциональность исполнения, степень художественного самовыражения, оформление номера, а также степень сложности творческой работы.

Победители будут награждены памятными подарками и дипломами. Кроме того, они смогут представить муниципалитет в заключительном гала-концерте XIX ежегодного фестиваля художественного творчества в Ставропольском крае.

Начало окружного этапа фестиваля в 10.30.

ИСТОЧНИК KP.RU