В Чечне поймали первого в республике владельца майнинг-фермы

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-19T14:57:21+03:00

Злоумышленник установил оборудование для получения криптовалюты на территории жилого дома в городе Шали Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Первого в республике владельца манйнинг-фермы разоблачили в Чечне. Предприимчивый мужчина успел проработать чуть более двух недель. Но и этого ему хватило, чтобы нанести компании ущерб на сумму 73 тысячи рублей.

Так, злоумышленник установил оборудование для получения криптовалюты на территории жилого дома в городе Шали. В течение 384 часов «любитель легких денег» незаконно потреблял электроэнергию.

Но «контору бизнесмена» заметили и пресекли специалисты Шалинских районных электросетей АО «Чеченэнерго» во время рейда. Теперь предприимчивому чеченцу может грозить уголовная ответственность, сообщает пресс-служба АО Чеченэнерго.

Напомним, ранее на окраине небольшого ингушского села полиция обнаружила гигантскую криптоферму. Более 1,5 тысяч видеокарт нелегально поглощали мегаватты энергии, принося своему владельцу реальную прибыль — ведь за электричество делец платить не собирался.

ИСТОЧНИК KP.RU