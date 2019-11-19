2019-11-19T15:10:24+03:00
Происшествия

Медсестра, уволенная после заражения пациентов ВИЧ, устроилась в другую клинику

Главная медсестра больницы в Буденновске Ольга Труфанова вернулась в медицину
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
Изменить размер текста:

Уволенная из "Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1" в Буденновске главная медсестра Ольга Труфанова устроилась работать в местный Нефрологический центр.

Несмотря на шумиху с заражением пациентов ВИЧ. Обвиняют в халатности старшую медсестру инфекционного отделения, но Труфанова, напомним, лишилась работы в больнице как отчасти виновная в произошедшем.

Отметим, что еще в 2018 году из-за неоднократного использования катетеров и капельниц в больнице Буденновска ВИЧ заразились двое взрослых пациентов и трое маленьких детей. Дело по статье "Халатность" уже расследовали и передали в суд.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

На Ставрополье врачи заразили троих детей и двух взрослых ВИЧ

Пострадавших поставили на учет, виновных за халатность уволили (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов открыл оперативно-специальный сбор с руководящим составом органов военно-политической работы
Во Владикавказе открыли бюст дважды Герою Советского Союза Иссе Плиеву
Мать с 6 детьми живет в актовом зале общежития КБР
Начальник СИЗО-1 арестован в Махачкале на 3 дня
В Чечню доставят детей, возвращенных из Ирака
В Минводах антикоррупционный баннер сделают по рисунку школьников
В Думе Ставрополья решат вопрос о назначении запмпредов
«Как я могу ездить на «Калине», если она не моя»: потрясающий монолог угонщика в Буденновске сняли на видео
Чиновник раскритиковал дагестанскую певицу-депутата ее за первый день работы
Глава Минстроя РФ посетил Карачаевск
Детей проконсультируют в ставропольской полиции
Ингушского журналиста отпустили под домашний арест по делу о наркотиках
Ставропольцы отдавали долги краденым ячменем
Стало известно, сколько килограммов вазелина удалили из "рук-базук" Кирилла Терешина
В Чечне поймали первого в республике владельца майнинг-фермы
Ставропольский заправщик крал у работодателя, чтобы купить авто
На Ставрополье после массового ДТП с 5 авто следователи начали проверку
Самый крупный фонтан в Ставрополе будет работать в новогоднюю ночь
Сериал по книгам ставропольского писателя покажут 24 ноября
Экс-директор предприятия на Ставрополье присвоил 600 тысяч рублей
Обгон «КАМАЗа» закончился ДТП на Ставрополье
В Минводах люди с ограниченными возможностями покажут свои таланты
«Следите за своим языком»: в сети продолжают просить прощения у Кадырова
Два грузовика столкнулись в Кочубеевском районе
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
На круге в столкновении "КАМАЗа" и легковушки на Ставрополье умер человек