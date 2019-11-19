Медсестра, уволенная после заражения пациентов ВИЧ, устроилась в другую клинику
Уволенная из "Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1" в Буденновске главная медсестра Ольга Труфанова устроилась работать в местный Нефрологический центр.
Несмотря на шумиху с заражением пациентов ВИЧ. Обвиняют в халатности старшую медсестру инфекционного отделения, но Труфанова, напомним, лишилась работы в больнице как отчасти виновная в произошедшем.
Отметим, что еще в 2018 году из-за неоднократного использования катетеров и капельниц в больнице Буденновска ВИЧ заразились двое взрослых пациентов и трое маленьких детей. Дело по статье "Халатность" уже расследовали и передали в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU