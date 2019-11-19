Глава Минстроя РФ посетил Карачаевск

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-19T16:22:50+03:00

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В рамках рабочего визита министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов посетили ряд объектов социальной и инженерной инфраструктуры, которые построены и ещё строятся при поддержке Минстроя России.

Сначала гости побывали в образовательно-культурном и спортивном комплексе Карачаевска, построенном по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

Это самый крупный социальный объект города за последние 50 лет. На площади более 4589 тыс. квадратных метров расположились школа № 3 им. Героя Советского Союза Харуна Богатырёва на 1260 мест, детский сад «Радуга» на 150 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» с оздоровительным бассейном.

В комплексе 7 корпусов: 3 учебных и 2 общешкольных, спортивный и детсад. В школе министр осмотрел спортивный, игровой залы, бассейн, лингафонный кабинет, актовый зал, столовую на 306 посадочных мест. В детском саду – ясельную группу, кабинет логопеда и группу раннего развития.

Стоит отметить, что Карачаевск - это не только город студенчества, но и кузница чемпионов. Борцы из этого города - победители и призёры многих российских и международных состязаний.

Глава республики рассказал гостю, что в регионе уже построены несколько комплексов по типу «школа плюс детский сад». Рашид Темрезов отметил, что такие образовательные центры позволяют ребёнку получить качественное образование, заниматься в спортивных секциях и проводить с пользой досуг. Следующим объектом стал детсад «Красная шапочка» на 250 мест. Последний раз дошкольное учреждение в Карачаевске было построено в 1978 году.

- Эти объекты стали по-настоящему знаковыми в развитии социальной инфраструктуры Карачаевска и позволили решить ряд вопросов образовательной сферы - ликвидацию очередности в дошкольные учреждения, повышение комфортности обучающихся, а самое главное - в городе появился единый образовательный и культурно-спортивный центр, - отметил Рашид Темрезов.

Также гости осмотрели новую общественную парковую зону по улице Чкалова, отремонтированную по программе «Комфортная городская среда». Этот объект на конкурсной основе был выбран жителями Карачаевска. Глава региона рассказал министру о дальнейших решениях по благоустройству Карачаевска. Так, в 2020 году в городе благоустроят ещё 2 общественные зоны и 20 придомовых территорий в многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU