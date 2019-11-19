В Минводах антикоррупционный баннер сделают по рисунку школьников

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-19T17:44:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Конкурс прошел в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря. Свои рисунки представили свыше 50 учащихся со всех школ округа. Организатором выступила Минераловодская межрайонная прокуратура совместно с администрацией Минераловодского городского округа.

Жюри, в состав которого вошли сотрудники прокуратуры и представители Управления образования МГО, оценивало работы на соответствие тематике: насколько раскрыта тема, насколько творчески и оригинально подошли дети к исполнению. Не менее важны были также художественный уровень и техника. По итогам конкурса члены жюри отобрали три лучшие работы. Примечательно, что лидеры конкурса – претенденты на призовые места – ученики школы № 7 г. Минеральные Воды.

Сегодня в здании Минераловодской межрайонной прокуратуры ребят пригласили на церемонию награждения. По итогам конкурса, по мнению жюри, наиболее полное отражение темы представила работа Гилины Аветисовой и Ксении Андрейченко «Сохрани руки чистыми». Второе место занял Дмитрий Темненко с работой «МИР без коррупции и взяток». Работа Лилит Погосян и Анастасии Огурцовой «Мы против коррупции за честность» - на третьем месте.

По рисунку Гилины и Ксении изготовят рекламный баннер, который в скором времени будет размещен на одной из минераловодских улиц. Как признались девочки, они очень любят рисовать, а идею рисунка придумали вместе. Ребят поздравили Минераловодский межрайонный прокурор Александр Игнатиади и начальник Управления образования администрации МГО Людмила Безруких, выразив благодарность за активное участие и неравнодушие к проблемам современного общества.

Всем призерам вручили приятные подарки на память. Сами ребята признались, что в своей жизни с коррупцией они еще не сталкивались, но хорошо о ней знают и искренне верят, что коррупцию можно победить совместными усилиями. В завершение встречи еще одним приятным сюрпризом для победителей стала экскурсия по зданию прокуратуры, во время которой Александр Сергеевич рассказал ребятам о специфике работы юриста, в частности прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU