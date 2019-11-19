2019-11-19T17:44:43+03:00
Общество

В Минводах антикоррупционный баннер сделают по рисунку школьников

Более 50 ребят со всего округа приняли участие в конкурсе «Коррупции - нет!»
Поделиться:
Фото: сайт администрации Минераловодского городского округа.Фото: сайт администрации Минераловодского городского округа.
Изменить размер текста:

Конкурс прошел в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря. Свои рисунки представили свыше 50 учащихся со всех школ округа. Организатором выступила Минераловодская межрайонная прокуратура совместно с администрацией Минераловодского городского округа.

Жюри, в состав которого вошли сотрудники прокуратуры и представители Управления образования МГО, оценивало работы на соответствие тематике: насколько раскрыта тема, насколько творчески и оригинально подошли дети к исполнению. Не менее важны были также художественный уровень и техника. По итогам конкурса члены жюри отобрали три лучшие работы. Примечательно, что лидеры конкурса – претенденты на призовые места – ученики школы № 7 г. Минеральные Воды.

Сегодня в здании Минераловодской межрайонной прокуратуры ребят пригласили на церемонию награждения. По итогам конкурса, по мнению жюри, наиболее полное отражение темы представила работа Гилины Аветисовой и Ксении Андрейченко «Сохрани руки чистыми». Второе место занял Дмитрий Темненко с работой «МИР без коррупции и взяток». Работа Лилит Погосян и Анастасии Огурцовой «Мы против коррупции за честность» - на третьем месте.

По рисунку Гилины и Ксении изготовят рекламный баннер, который в скором времени будет размещен на одной из минераловодских улиц. Как признались девочки, они очень любят рисовать, а идею рисунка придумали вместе. Ребят поздравили Минераловодский межрайонный прокурор Александр Игнатиади и начальник Управления образования администрации МГО Людмила Безруких, выразив благодарность за активное участие и неравнодушие к проблемам современного общества.

Всем призерам вручили приятные подарки на память. Сами ребята признались, что в своей жизни с коррупцией они еще не сталкивались, но хорошо о ней знают и искренне верят, что коррупцию можно победить совместными усилиями. В завершение встречи еще одним приятным сюрпризом для победителей стала экскурсия по зданию прокуратуры, во время которой Александр Сергеевич рассказал ребятам о специфике работы юриста, в частности прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов открыл оперативно-специальный сбор с руководящим составом органов военно-политической работы
Во Владикавказе открыли бюст дважды Герою Советского Союза Иссе Плиеву
Мать с 6 детьми живет в актовом зале общежития КБР
Начальник СИЗО-1 арестован в Махачкале на 3 дня
В Чечню доставят детей, возвращенных из Ирака
В Думе Ставрополья решат вопрос о назначении запмпредов
«Как я могу ездить на «Калине», если она не моя»: потрясающий монолог угонщика в Буденновске сняли на видео
Чиновник раскритиковал дагестанскую певицу-депутата ее за первый день работы
Глава Минстроя РФ посетил Карачаевск
Детей проконсультируют в ставропольской полиции
Ингушского журналиста отпустили под домашний арест по делу о наркотиках
Ставропольцы отдавали долги краденым ячменем
Медсестра, уволенная после заражения пациентов ВИЧ, устроилась в другую клинику
Стало известно, сколько килограммов вазелина удалили из "рук-базук" Кирилла Терешина
В Чечне поймали первого в республике владельца майнинг-фермы
Ставропольский заправщик крал у работодателя, чтобы купить авто
На Ставрополье после массового ДТП с 5 авто следователи начали проверку
Самый крупный фонтан в Ставрополе будет работать в новогоднюю ночь
Сериал по книгам ставропольского писателя покажут 24 ноября
Экс-директор предприятия на Ставрополье присвоил 600 тысяч рублей
Обгон «КАМАЗа» закончился ДТП на Ставрополье
В Минводах люди с ограниченными возможностями покажут свои таланты
«Следите за своим языком»: в сети продолжают просить прощения у Кадырова
Два грузовика столкнулись в Кочубеевском районе
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
На круге в столкновении "КАМАЗа" и легковушки на Ставрополье умер человек