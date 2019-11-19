2019-11-19T22:06:04+03:00
Общество

Во Владикавказе открыли бюст дважды Герою Советского Союза Иссе Плиеву

Церемония прошла на территории гарнизонного Дома офицеров
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Открытие памятника Иссе Плиеву.Открытие памятника Иссе Плиеву.
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Во Владикавказе заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов открыл бюст генералу армии Иссе Александровичу Плиеву.

- Он навсегда останется в нашей памяти настоящим офицером, настоящим патриотом. В годы Великой Отечественной войны он с успехом командовал дивизией и первыми кавалерийскими корпусами в Московской и Сталинградской битвах, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской наступательных операциях, - сказал Картаполов.

Церемония состоялась в гарнизонном Доме офицеров в рамках оперативно сбора с руководством военно-политических органов Вооруженных Сил России, который проходит в столице Северной Осетии с 19 по 21 ноября.

- Им восхищались не только полководцы Советского союза, но и других стран. Исса Плиев был награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя орденами Красного знамени, двумя орденами Суворова и орденом Кутузова. Поистине великий человек и великий воин, - отметил замглавы военного ведомства.

В церемонии также приняли участие ветераны вооруженных сил, воспитанники Суворовского военного училища, представители правительства Республики, руководители республиканского военного комиссариата, общественные деятели, педагоги и учащиеся школ Владикавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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