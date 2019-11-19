Во Владикавказе начался военно-оперативный сбор политруков

19 Нояб. 20:57 2019-11-19T21:30:18+03:00

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На базе мотострелкового соединения 58-й армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, начался оперативно-специальный сбор. В нем принимает участие руководящий состав органов военно-политической работы Вооруженных сил России.

На мероприятие, проводимое под руководством заместителя министра обороны РФ, начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Андрея Картаполова, приехали около 200 человек: заместители по военно-политической работе командующих войск, военных округов и флотов, а также начальники центров психологической работы военных округов и флота, военных учреждений культуры и начальники кафедр военных вузов.

- Основная цель сбора – это подведение итогов уходящего года, а также формирование и постановка задач на следующий год. Выработка единых подходов к организации и проведению мероприятий военно-политической работы в объединениях, соединениях и воинских частях, - сказал замглавы военного ведомства, открывая сборы.

На базе гарнизонного дома офицеров во Владикавказе пройдет практическое занятие по использованию военных учреждений культуры для создания Дома Юнармии с сетью тематических кружков.

- Сборы - это хороший повод порадовать всех достижениями военной культуры. Здесь вы можете увидеть уникальную выставку Студии военных художников имени Грекова и фотовыставку о Главном храме Вооруженных Сил. Я надеюсь, что сборы послужат очень хорошим фундаментом для организации военно-политической работы в Вооружённых силах на следующий год, - заявил Картаполов.

На круглом столе участники сборов обсудят вопросы военно-политической работы в ходе оперативной подготовки в 2019 году, а также организацию работы с личным составом в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU