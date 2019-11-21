2019-11-21T11:01:49+03:00
Общество

В Северной Осетии до конца года 66 детей-сирот получат жилье

Главе республики доложили о результатах работы по исполнению социальных гарантий перед населением и перспективах развития социальной сферы
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Актуальные вопросы социальной сфервы глава республики Вячеслав Битаров обсудил во время рабочей встречи с зампредседателя правительства РСО - А Ириной Азимовой и министром труда и соцразвития Борисом Хубаевым.

Особое внимание было уделено реализации в республике нацпроекта «Демография». Напомним, в Северной Осетии утверждены и реализуются пять региональных проектов.

- Крайне важно обеспечить реализацию нацпроекта, так как мероприятия, запланированные в рамках его исполнения, позволят существенно улучшить качество жизни наших граждан, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Борис Хубаев сообщил, что в соответствии с регпроектом «Старшее поколение» приобретено 9 единиц специализированного транспорта для доставки в медорганизации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Профильным ведомством предоставляется 55 видов различных социальных выплат, пособий отдельным категориям граждан, и, как сообщил министр, все эти виды поддержки обеспечиваются в Северной Осетии на 100%.

Как рассказал Борис Хубаев, в текущем году все семьи, у которых третий или последующий ребенок рожден в 2012 году, получили выплаты республиканского материнского капитала на общую сумму 87,85 млн рублей. Таким образом, выплаты, предусмотренные в 2019 году, полностью исполнены. С 2017 года из республиканского бюджета ежегодно выделяются средства для предоставления субсидий на приобретение жилья семьям, в которых одновременно рождаются трое и более детей. Уже 14 семей получили данные субсидии, в том числе 4 семьи в текущем году.

Ирина Азимова сообщила, что выплата носит заявительный характер, и на сегодняшний день задолженностей по предоставлению данной меры поддержки у республиканского правительства нет. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одной из приоритетных задач социальной политики республики. До конца 2019 года квартиры получат 66 человек этой категории граждан. Вячеслав Битаров подчеркнул, что данный вопрос находится под личной ответственностью министра труда и соцразвития: жилье должно соответствовать требованиям и быть выделено в обозначенный срок.

Подведены итоги летней оздоровительной кампании детей, и начата подготовка к организации летнего отдыха в 2020 году. Как было подчеркнуто в ходе рабочей встречи, основное внимание будет уделено детям из социально незащищенных категорий семей и детям, состоящим на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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