2019-11-21T18:14:47+03:00
Общество

Возвращенных из Ирака малышей доставили в Ингушетию

Некоторые дети родились в иракской тюрьме, где их мамы отбывали наказание
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: Инстаграм anna_jurevnaФото: Инстаграм anna_jurevna
Изменить размер текста:

Спецбортом МЧС в республику доставили малышей уроженцев Ингушетии, которых вернули из Ирака. В аэропорту ингушской столицы детей встречали родственники. Так, среди доставленных на малую родину детей - брат и сестра Гетагажевы.

Родители малышей уехали в чужую страну по религиозным убеждениям, сообщает «Интерфакс-Юг». Среди прибывших детей есть и малыши, которые родились в иракской тюрьме, когда мать отбывала там срок.

Встречающие малышей родственники делились с журналистами печальной историей своих близких.

anna_jurevna

anna_jurevna

Так, у одного местного жителя 10 человек из большой семьи покинули страну и примкнули к запрещённым группировкам. Некоторые погибли в Сирии, остальных мужчина не видел больше шести лет.

Уполномоченный по правам человека в республике Зарема Чахкиева заявила, она будет заниматься устройством детей в дошкольное учреждение. Тем временем глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал поручение определить малышей в один из детских садов в Малгобеке. С детьми будут работать психологи, чтобы помочь им выбраться из длительного нахождения в стрессовой ситуации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что четверых детей из Чечни и Ингушетии, доставленных из Ирака спецбортом МЧС, привезут в Грозный.

18 ноября в Россию прилетели 32 ребенка, которых нашли в тюрьмах и приютах Багдада. Всем им от 1 года до 9 лет. Это дети россиян, которые воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководитель водоканала задолжал своим сотрудникам более восьми миллионов
В Дагестане возбудили уголовное дело о хищении 30 млн рублей, выделенных на ремонт дорог
Ставропольский вор отдал деньги на благотворительность
Власти не пойдут против горожан, протестующих против химзавода в Лермонтове
Зарплаты медиков на Ставрополье планируют уравнять
Губернатор Ставрополья: «Будем и дальше увольнять»
Открыт мост через Большой Ставропольский канал
В Дагестане земским докторам не дали землю и льготную ипотеку
Сироты получили квартиры в Лермонтове через суд
В тройном ДТП в Левокумском районе постради 2 человека
Глава "Трезвой России" из Дагестана оправдал изнасилование проститутки в Уфе
Под Железноводском водитель сломала позвоночник в перевернувшемся авто
Водитель на Ставрополье погиб в смятой деревом машине
В Северной Осетии до конца года 66 детей-сирот получат жилье
Военный, убивший на Ставрополье в аварии 2 человек, получил срок