Возвращенных из Ирака малышей доставили в Ингушетию

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-21T18:14:47+03:00

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Спецбортом МЧС в республику доставили малышей уроженцев Ингушетии, которых вернули из Ирака. В аэропорту ингушской столицы детей встречали родственники. Так, среди доставленных на малую родину детей - брат и сестра Гетагажевы.

Родители малышей уехали в чужую страну по религиозным убеждениям, сообщает «Интерфакс-Юг». Среди прибывших детей есть и малыши, которые родились в иракской тюрьме, когда мать отбывала там срок.

Встречающие малышей родственники делились с журналистами печальной историей своих близких.

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Так, у одного местного жителя 10 человек из большой семьи покинули страну и примкнули к запрещённым группировкам. Некоторые погибли в Сирии, остальных мужчина не видел больше шести лет.

Уполномоченный по правам человека в республике Зарема Чахкиева заявила, она будет заниматься устройством детей в дошкольное учреждение. Тем временем глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал поручение определить малышей в один из детских садов в Малгобеке. С детьми будут работать психологи, чтобы помочь им выбраться из длительного нахождения в стрессовой ситуации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что четверых детей из Чечни и Ингушетии, доставленных из Ирака спецбортом МЧС, привезут в Грозный.

18 ноября в Россию прилетели 32 ребенка, которых нашли в тюрьмах и приютах Багдада. Всем им от 1 года до 9 лет. Это дети россиян, которые воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ).

ИСТОЧНИК KP.RU