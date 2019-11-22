2019-11-22T09:58:13+03:00
Общество

Адвокат Кадырова передумал защищать тюменского солдата, расстрелявшего сослуживцев

Однако без внимания и поддержки семью парня правозащитник не оставит
Ася АСРЯН
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Адвокат Саид-Магомед Чапанов, который в 2015 году представлял интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, не собирается представлять интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье. Об этом стало известно накануне.

Однако адвокат помог найти семье «срочника» профессиональных защитников. Так, Саид-Магомед Чапанов договорился с известными адвокатами из Саратова и Казани. Скоро юристы вылетят в Читу и включатся в процесс.

Чапанов также отметил, что выступит в качестве эксперта — практикующий адвокат по уголовным делам.

Ранее «Комсомолка» связывалась с адвокатом. Он рассказал, что родители Рамиля Шамсутдинова сами «вышли» на него.

Послушав их историю, он проникся. И взялся их защищать, наплевав на большие гонорары.

— Ни о каких больших гонорарах речи не идет. Это обычная крестьянская семья, родители живут в деревне, получают только пенсии, — сразу пояснил адвокат.

Напомним, трагедия, потрясшая всю страну, произошла 25 октября. Молодого человека обвиняют в убийстве двух офицеров и шестерых солдат. Но его родители уверены, что все дело в неуставных отношениях и систематических издевательствах, которым их сын подвергался в воинской части. По их версии, Рамиль совершил преступление в состоянии аффекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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