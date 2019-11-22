В Минводах чествовали многодетных мам

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-22T10:34:16+03:00

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Одна из традиций в канун Дня матери - чествовать самых выдающихся мам Минераловодского округа. Во Дворце культуры железнодорожников в зале собрались женщины разных возрастов и профессий: работники сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, спорта, транспорта, промышленности, связи и социальной сферы. Но одна из главных их профессий - профессия Мамы!

Торжественное мероприятие началось с приветственного адреса депутата ГД РФ Ольги Казаковой. Поздравил гостей и замглавы администрации Минераловодского городского округа Олег Мельников. А затем Олег Александрович вручил медали «Материнская слава», Благодарственные письма главы МГО, цветы и подарки многодетным матерям - Татьяне Александровне Крошко, Тамаре Николаевне Ржевской и Оксане Георгиевне Коротаевой. Стоит отметить, что Оксана Георгиевна удостоена медали, но на вручение приглашена в Ставрополь.

Напомним, 30 сентября 2008 года постановлением губернатора Ставропольского края утверждено Положение о медали «Материнская слава», которая является формой поощрения многодетных матерей за заслуги в воспитании детей и их роли в укреплении семьи. Медалью награждаются многодетные матери, проживающие на территории Ставропольского края не менее 10 лет, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей.

Благодарственные слова прозвучали также в адрес многодетной мамы, семья которой стала победительницей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья хранитель традиций» Валентины Владимировны Волкодав. А также в адрес мам настоящих героев, отдавших жизнь, выполняя свой служебный долг. Это Ирина Ивановна Иванова и Валентина Викторовна Пивень.

Зампредседателя Совета депутатов Минераловодского городского округа Дмитрий Пастырев вручил Благодарственные письма главы МГО 20 женщинам - матерям, воспитывающим детей и достигшим высоких успехов в труде. Специально для праздника артисты Минераловодского округа подготовили концертную программу. Мамам пели, танцевали и посвящали трогательные стихи. А потом все участники праздника сделали фото на память.

ИСТОЧНИК KP.RU