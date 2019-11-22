Женсовет Минвод устроил большой праздник для семейных пар

СЕГОДНЯ 18:46 2019-11-22T18:46:19+03:00

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В Минводах состоялось праздничное мероприятие «Рябиновый вальс», посвященное предстоящему Дню матери. Организатором выступил минераловодский Совет женщин.

К участию были приглашены 16 супружеских пар с детьми, проживающие на территории Минераловодского округа. Одно из важных условий – дресс-код для всех участников и гостей мероприятия. Так, для мужчин и мальчиков в обязательном порядке деловой строгий костюм или фрак, туфли, галстук или бабочка, для дам и девочек – вечернее платье.

Порадовала гостей насыщенная программа: живая музыка, конкурсы, музыкальные поздравления от студентов Ставропольского краевого музыкального колледжа им. В. И. Сафонова, дефиле, клубы семейного творчества, библиотечные салоны и мастер-классы, в том числе по танцам. Виновницы праздника тоже подготовились, представ в образе на тему «Дама в ШЛЯПКЕ».

Далее мамам и папам предстояло продемонстрировать свои танцевальные способности, для чего пары были приглашены на мастер-класс по вальсу. Тем временем дети отправились для подготовки подарка мамочкам. Семьи также собирали «Рябиновые бусы», изготавливали «Семейную книжку сказок» и подарочный читательский формуляр. Как отметили организаторы, участие в подобных мероприятиях стимулирует семьи к организации совместного семейного досуга и формирует основы нравственной культуры, этикета, эстетического вкуса и культуры общения в семье и обществе.

В рамках мероприятия Благодарственными письмами главы Минераловодского городского округа были награждены супруги Илья и Ирина Косовы из поселка Анджиевский, которые в браке уже 7 лет и воспитывают двух дочерей – Дарью и Анну. 26 октября в городе Благодарный прошел краевой фестиваль «Я+Я= Молодая семья», где семья Косовых достойно представила Минераловодский городской округ. По итогам конкурсной программы минераловодская пара заняла 1-е место. Именно поэтому в 2020 году краевой фестиваль молодых семей будет по праву принимать Минераловодский округ.

Все мамы были награждены великолепными рябиновыми букетами, подарками, предоставленными партнерами и Женсоветом минераловодского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU