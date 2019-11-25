Заказное убийство или теракт: суд по делу о преступлении на концерте Киркорова перенесён

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-25T13:12:47+03:00

Один из подсудимых продолжает настаивать, что планировал устранить только самого артиста

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Южный окружной военный суд перенёс процесс по делу о теракте на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. При этом один из боевиков продолжает настаивать, что планировал не массовое убийство, а заказное. При чём за смерть артиста ему якобы заплатил Максим Галкин.

— Суд по резонансному процессу перенесён на 10 декабря. Причина — подсудимые не были этапированы к месту начала слушаний, — сообщили в пресс-службе суда.

В материалах дела инцидент считается покушением на совершение теракта. Весной 2017 года присягнувшие на верность запрещённой на территории России террористической организации ИГ Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов решили взорвать концертный зал непосредственно во время шоу Филиппа Киркорова. К счастью, здание охраняли полицейские, и предполагаемые боевики испугались. Нападение решили отменить.

Несмотря на это, ячейку раскрыли, было заведено уголовное дело. Когда следствие было близко к завершению, Хидирнеби Казуев вдруг заявил, что не готовил теракта, а хотел только убить артиста. Якобы за полгода до этого в Москве он встретил Максима Галкина, который неожиданно предложил ему убить Киркорова. Назвать причины он сначала стеснялся, а потом всё-таки признался, что якобы дело в ревности. Естественно, из-за Аллы Пугачёвой.

Хидирнеби Казуев

Где он встретил шоумена, каким образом они вдруг заговорили об убийстве, почему киллер решил действовать в банде боевиков, зачем были взрывные устройства — это далеко не полный список вопросов, ответов на которые Казуев дать не смог. В итоге следователи посчитали версию бредом. Который нужен мужчине только для того, чтобы затянуть расследование. А потому Галкина, Киркорова и Пугачёву на допрос вызывать наотрез отказались.

Адвокат Казуева Исрафил Гададов в беседе с «КП - Северный Кавказ» называл такое решение неправильным и непоследовательным. Однако ответить на эти вопросы так и не смог. Убедить суд вызвать знаменитых артистов тоже пока не удалось. Поэтому Казуева будут судить как обычного боевика.

— Подозреваемые, в зависимости от их роли в ячейке, проходят по 11 статьям. Среди них «организация и участие в террористическом сообществе», «подготовка теракта», «незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ», «обучение в целях осуществления террористической деятельности» и так далее, — резюмировали в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU