2019-11-28T13:51:31+03:00
Общество

Ее травили националисты, а она вышла замуж за миллионера: дагестанская модель Амина Даги показала «беременный» живот

Беженка с Северного Кавказа ждет ребенка от видного в ОАЭ бизнесмена [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсети героини публикацииФото: соцсети героини публикации
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Известная в Европе красотка из Дагестана Амина Даги показала у себя в Instagram округлившийся живот. Модель и «Мисс Австрия-2012» выложила снимок с бульвара на «Jumeirah Beach Residence» в Дубае, подписав, что уже 30 дней малыш прекрасно себя чувствует в «тесных апартаментах»:

aminadagiaminadagi
30 weeks Thank God baby is doing great in it s tight apartment
2231 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, что ребенка Амина ждет от видного в ОАЭ бизнесмена по имени Насер. В 2017 году беженка из Махачкалы вышла за миллионера замуж, окончательно обретя защиту от злых языков. Красотка терпела нападки от земляков, уверенных, что дефиле в купальнике очерняет мусульманство. Под оскорбления националистов из-за восточной внешности представляла Австрию в конкурсе «Мисс мира» в образе бородатой Кончиты Вурст.

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Беженка встречалась с сыном французского президента, выходила на конкурс красоты в образе Кончиты Вурст и не боялась жить так, как считала нужным (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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