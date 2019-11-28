Ее травили националисты, а она вышла замуж за миллионера: дагестанская модель Амина Даги показала «беременный» живот

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-28T13:51:31+03:00

Беженка с Северного Кавказа ждет ребенка от видного в ОАЭ бизнесмена [фото]

Изменить размер текста: A A

Известная в Европе красотка из Дагестана Амина Даги показала у себя в Instagram округлившийся живот. Модель и «Мисс Австрия-2012» выложила снимок с бульвара на «Jumeirah Beach Residence» в Дубае, подписав, что уже 30 дней малыш прекрасно себя чувствует в «тесных апартаментах»:

aminadagi 30 weeks Thank God baby is doing great in it s tight apartment

Напомним, что ребенка Амина ждет от видного в ОАЭ бизнесмена по имени Насер. В 2017 году беженка из Махачкалы вышла за миллионера замуж, окончательно обретя защиту от злых языков. Красотка терпела нападки от земляков, уверенных, что дефиле в купальнике очерняет мусульманство. Под оскорбления националистов из-за восточной внешности представляла Австрию в конкурсе «Мисс мира» в образе бородатой Кончиты Вурст.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Её хотели убить за "распущенность"»: что случилось с единственной дагестанской «Мисс Мира»

Беженка встречалась с сыном французского президента, выходила на конкурс красоты в образе Кончиты Вурст и не боялась жить так, как считала нужным (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU