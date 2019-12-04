Как Ессентуки украсят к Новому году

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-04T14:14:43+03:00

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Ессентуки готовятся к Новому году. Там, где обычно проходят народные гулянья, на Театральной площади, Курортном бульваре и в сквере между администрацией и Министерством по делам Северного Кавказа, развернутся световые новогодние сюжеты.

Главная фотозона города - сани и избушка Деда Мороза, светодиодные фонтаны, арки и фоторамка «Ессентуки» - уже готовится к установке у главной ессентукской ёлки. Полюбившийся горожанам и гостям курорта бульвар около санатория «Москва» украсят 4 световые фигуры, мостик и жемчужину оформят яркой праздничной подсветкой. В парке Победы на центральной аллее гуляющих также порадует нарядное убранство.

Помимо украшений ключевых городских объектов, улицы города, фасады зданий и витрины магазинов тоже порадуют новогодним оформлением. Разработаны макеты баннеров для размещения на рекламных конструкциях.

Для предприятий и учреждений города объявлен ежегодный конкурс «Новогодний узор». Фантазию участники могут проявить в стилистике украшения фасадов зданий и интерьеров. Конкурсантов оценят по трем критериям: оригинальность, благоустройство территории и подсветка.

Для жителей Ессентуков подготовлен уникальный семейный фотофлешмоб. Всем желающим предлагают достать новогодние фотокарточки из семейных архивов разных лет и стать частью большой праздничной летописи. На Театральной площади будет расположено большое панно, а на видеоэкране будет идти трансляция фотографий. Ессентучане уже охотно присылают заявки на участие, к акции присоединяются детские сады и школы города.

ИСТОЧНИК KP.RU