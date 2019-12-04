2019-12-04T17:15:16+03:00
Общество

В Ессентуках заработают 16 ёлочных базаров

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Вместе с чередой праздничных мероприятий в Ессентуках откроются точки по продаже хвойных растений. Всего запланировано 16 площадок во всех районах города.

С 15 и по 31 декабря включительно будет работать еловая ярмарка на пересечении улиц Энгельса и Железнодорожной. Там можно будет приобрести не только лесную красавицу, но и товары новогодней атрибутики. Сейчас для предпринимателей продолжается прием документов на участие в открытом аукционе.

Уже разработаны схемы расположения нестационарных торговых объектов на время проведения новогодних мероприятий. Среди них 15 точек по продаже изделий декоративно-прикладного творчества.

В новогоднюю ночь их работа на Театральной площади продлится до часу ночи.

Что касается стационарных объектов, которые будут осуществлять работу в праздничные дни, уже сформирован график, который будет опубликован в открытом доступе на сайте администрации и Думы города, а также в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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