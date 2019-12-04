Экспертиза показала, от чего умер 19-летний срочник из Ставрополя

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-04T18:31:38+03:00

Юношу похоронили сегодня в Ставрополе

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Точная причина смерти 19-летнего Владимира Кялова из Ставрополя, отслужившего всего 2 дня в военной части Белгорода — «острая коронарная недостаточность». Экспертизу провели местные судмедэксперты. Новость сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, родители рассказали «КП-Северный Кавказ», что известие о смерти сына получили 29 ноября. А служить его проводили 26 числа. Командир части объяснил трагедию остановкой сердца на утренней разминке. Якобы сердце не выдержало подтягиваний на турнике. Родные в это не верят. И считают, что все произошло из-за конфликта на почве неуставных отношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU