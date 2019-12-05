2019-12-05T12:14:08+03:00
Экономика

ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов

По итогам первых трёх месяцев с момента запуска новой линейки пакетов услуг РКО количество клиентов, воспользовавшихся новым финансовым продуктом банка, превысило 63 тысячи
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Наибольшую популярность среди новых клиентов банка получил пакет услуг «На старте», который был разработан банком ВТБ с целью поддержки среднего и малого предпринимательства. В рамках данного пакета предпринимателям, не имеющим в банке расчетных счетов, без взимания комиссии предоставляются открытие и ведение расчетного счета в рублях сроком до 12 месяцев, дистанционное банковское облуживание, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до 5 внешних платежей.

«Высокой востребованности новой линейки пакетов РКО среди клиентов нам удалось достичь благодаря пониманию потребностей реального бизнеса. Важно, что разработанные продукты высоко оценили и независимые эксперты. Результаты исследований аналитического агентства MarksWebb за третий квартал 2019 года подтвердили, что ВТБ лидирует по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний отраслей торговли и сервиса. Наша стратегическая задача – стать для клиента финансовым партнером первого выбора, который предлагает все, что необходимо бизнесу. Новая линейка пакетов РКО – важный шаг на пути к этой цели», — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

ВТБ внедрил новые продукты РКО для среднего и малого бизнеса в августе 2019 года. В линейку ВТБ вошли четыре пакета услуг: «На старте», «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты», которые дают возможность предпринимателям выбирать оптимальный вариант в зависимости от масштаба и задач бизнеса. Финансовые продукты содержат полный перечень необходимых банковских сервисов для клиентов. Кроме того, пакеты услуг «Все включено» и «Большие обороты» можно расширить дополнительными опциями: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс» и «ВЭД», комбинируя их под свои потребности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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