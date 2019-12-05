"Вместо Кахи?": Рамзан Кадыров снялся в видео с Серго, Амираном и Литвиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров снялся в одном ролике с популярными Instagram-блогерами Амираном Сардаровым, Михаилом Литвиным и Артемом Калайджяном, более известным под псевдонимом "Серго". Все участники скетча опубликовали видео у себя на страницах в соцсетях.
Сюжет до боли прозаичный. "Серго" хочет выйти на бой с Литвином и, чтобы победить, тренируется под патронажем Кадырова. После занятий по физподготовке глава Чечни дает Артему последний совет:
- У тебя слишком добрый взгляд, говорю тебе. А взгляд должен быть злым, - считает руководитель республики. И суровый взор помог "Серго" выиграть бой.
Скетч с Кадыровым и Серго в главных ролях. Видео: Instagram.
В конце октября Кадыров встречался в Грозном с блогерами, которые искали вдохновения в Чечне. Аудитория всех гостей руководителя республики в общем составляла 14 миллионов подписчиков.
- Сразу видно, что хорошо образованные, умные, веселые, вполне нормальные ребята, ничего ни у кого не просят, самостоятельно развиваются, успешно решают свои вопросы, - написал глава Чечни после встречи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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