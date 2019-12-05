2019-12-05T12:23:32+03:00
Общество

"Вместо Кахи?": Рамзан Кадыров снялся в видео с Серго, Амираном и Литвиным

Руководитель Чечни недавно принимал блогеров у себя в резиденции [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров снял в видео с Серго, Амираном и ЛитвиномРамзан Кадыров снял в видео с Серго, Амираном и ЛитвиномФото: СОЦСЕТИ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров снялся в одном ролике с популярными Instagram-блогерами Амираном Сардаровым, Михаилом Литвиным и Артемом Калайджяном, более известным под псевдонимом "Серго". Все участники скетча опубликовали видео у себя на страницах в соцсетях.

Сюжет до боли прозаичный. "Серго" хочет выйти на бой с Литвином и, чтобы победить, тренируется под патронажем Кадырова. После занятий по физподготовке глава Чечни дает Артему последний совет:

- У тебя слишком добрый взгляд, говорю тебе. А взгляд должен быть злым, - считает руководитель республики. И суровый взор помог "Серго" выиграть бой.

Скетч с Кадыровым и Серго в главных ролях. Видео: Instagram.

В конце октября Кадыров встречался в Грозном с блогерами, которые искали вдохновения в Чечне. Аудитория всех гостей руководителя республики в общем составляла 14 миллионов подписчиков.

- Сразу видно, что хорошо образованные, умные, веселые, вполне нормальные ребята, ничего ни у кого не просят, самостоятельно развиваются, успешно решают свои вопросы, - написал глава Чечни после встречи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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