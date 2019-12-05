4,6 миллиона рублей потратит Чечня на золотые медали имени Ахмата Кадырова с бриллиантами, рубинами и изумрудами

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-05T12:42:44+03:00

Основа медали должна быть из золота 750-й пробы, обрамлена черной холодной эмалью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Высшая награда республики вручается за выдающиеся заслуги перед регионом

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Власти республики планируют потратить 4,6 миллиона рублей на закупку двадцати медалей и орденов имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Основа медали должна быть из золота 750-й пробы, обрамлена черной холодной эмалью.

Не обойдется также без бриллиантов, изумрудов и рубин. Что касается самого ордена имени Ахмата-Хаджи Кадырова, то это – высшая награда Чечни. Её учредили после гибели первого президента республики в 2004 году.

Она вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой.

Напомним, ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров исполнил мечту маленького чеченца, который борется с диагнозом ДЦП. Малыш грезил о пони. На днях к дому жителя чеченского села Старые – Атаги Сайдашу Муртазалиеву доставили маленькую лошадку.

Счастливый наездник тут же оседлал лошадку, и сидя на ней, произнес «Ахмат-сила».

ИСТОЧНИК KP.RU