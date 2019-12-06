В Минводах торжественно открыли автогородок

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-06T15:47:40+03:00

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На обновленной спортивной площадке школы № 111 благодаря совместным усилиям администрации Минераловодского городского округа и Госавтоинспекции появился автогородок.

Здесь все по-взрослому: дорожная разметка, знаки, перекрестки и «зебра». С их помощью ребята будут моделировать ситуации, происходящие на дороге, а потом применять эти знания уже на практике.

С важным событием юных участников дорожного движения поздравили заместители главы администрации МГО Денис Янаков и Анна Шевченко, начальник Управления образования Людмила Безруких, заместитель командира роты майор полиции Андрей Цыбульник и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Соколова.

- Все мы с вами долгое время наблюдали, что раньше было на этом объекте, и в каком состоянии он пребывал. Теперь это комбинированная площадка, которая будет сочетать в себе автогородок, поле с разметкой для игр в футбол, баскетбол и волейбол, а также станет местом для проведения мероприятий по воркауту. Думаю, что этот объект никогда не будет пустовать, - сказал Денис Янаков.

В честь открытия учащиеся школ №№ 111 и 5 организовали праздничную программу: пели песни, даже исполнили гимн ГИБДД, устроили танцевальный флэшмоб, рассказывали стихи. Честь перерезать красную ленточку досталась замглавы Денису Янакову, заместителю командира роты Андрею Цыбульнику и юному инспектору движения Александру Соколову.

И сегодня же на открытии площадки прошло первое занятие. Ребята совершили пешую прогулку по автогородку и проехались на велосипедах с соблюдением всех правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU