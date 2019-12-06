Детской художественной школе Минвод - 50 лет

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-06T17:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в здании Детской художественной школы в Минеральных Водах прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня образования школы.

С круглой датой коллектив школы поздравили замглавы администрации Минераловодского городского округа Олег Мельников, депутат Совета депутатов МГО Ирина Азарова и председатель Комитета по культуре администрации МГО Давид Кобалия. Плодотворный труд каждого педагога отметили Благодарственными письмами, а работу коллектива - Почетной грамотой Министерства культуры Ставропольского края за особый вклад в развитие культуры и искусства Ставропольского края и в связи с 50-летием со дня основания и Грамотой Комитета по культуре администрации МГО.

За время существования школа выпустила свыше 1200 воспитанников. Многие из них продолжили обучение дальше по профилю в Ставропольском краевом училище дизайна, ФГБОУ "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ГБПОУ СК "Ставропольское краевое художественное училище", ГБПОУ "Железноводский художественно-строительный техникум", ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже в Москве и других учебных заведениях. Среди обучающихся в школе - 40 одаренных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU