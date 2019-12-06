Истерзанной тетей ингушской девочке Аише оплатят протезирование руки

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-06T19:56:07+03:00

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Семилетняя ингушская девочка Аиша Ажигова скоро вместе с мамой и двумя братьями переедет в новую комфортабельную и просторную квартиру в Магасе.

Кадры благоустроенного жилища появились в паблике, посвященном малышке. В квартире – две просторные комнаты, меблированная кухня, ванная комната с теплым полом и новая техника. Также во дворе дома построена современная детская площадка, где Аиша сможет играть, общаться с другими детьми.

Жилье малообеспеченной семье Ажиговых предоставил сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев.

Все это время, пока Аиша находилась на лечении в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ее семья скиталась по съемным квартирам. Родная мать девочки —инвалид детства, финансовое положение очень тяжелое. Сейчас истерзанной тетей малышке необходимо установить протез на правой руке.

Все расходы связаны с лечением девочки также взял на себя Хамчиев. Адвокат семьи Ахиговых сообщила, что теперь осталось защитить их с социальной стороны: оформить инвалидность, выплаты со стороны государства.

— Сейчас надо дать спокойно жить этой семье, им нужно время, чтобы вернуться к нормальной жизни, —заявила адвокат Елена Миласова.

ИСТОЧНИК KP.RU