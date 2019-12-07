2019-12-07T18:10:26+03:00
Звезды

В Ессентуках с размахом отметили день матери-казачки

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Фото: материалы пресс-службыФото: материалы пресс-службы
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7 декабря в Ессентуках встретили один из главных и почитаемых дней казачьей славы - день матери-казачки. На протяжении многих веков женщина-казачка являлась надёжным тылом для казака. В этот день вспоминают их подвиги начиная с 1774 года. Эпизоды героических поступков женщин украшают страницы казачьей истории.

Свой поздравительный адрес направил и глава города Ессентуки Александр Некристов. - Поздравляю вас с одним из теплых и светлых праздников Днём Матери-казачки. Мать, жена, Родина во все времена являются для казака самыми главными ценностями. Спасибо вам, милые женщины, за воспитание в детях любовь к родной земле, уважения к старшим, культуре и истории страны, края и города. Счастья вашему дому, благополучия, согласия и мира в семье.

Атаман ессентукского городского казачьего общества Виктор Борисенко тоже обратился ко всем женщинам с благодарностью и поздравлениями. И отметил, что именно благодаря женщине-казачке уже не одно столетие сохраняются традиции, вера православная, любовь к Родине. Вспомнил о своей бабушке, тете и маме.

Праздничный концерт продолжили выступления народных ансамблей, танцевальных коллективов и чтецов. Причем поздравить ессентуких казачек приехали и представители соседних объединений.

Фото: материалы пресс-службы

Фото: материалы пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU

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