Доска Почетных граждан Минераловодского городского округа пополнилась еще одним именем

СЕГОДНЯ 19:09 2019-12-07T19:09:33+03:00

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Звание «Почетный гражданин Минераловодского городского округа» Илие Алексеевичу было присвоено Советом депутатов МГО. На торжество собрались горожане, руководство Минераловодского городского округа, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, священнослужители, представители Минераловодского терского казачества, родные и близкие Илии Агеева.

Более 40 лет батюшка Илия занимался религиозной деятельностью на территории округа, начав свой путь в трудные для верующих людей времена и испытывая гонения со стороны власти. Последние годы жизни был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Минеральных Водах, имеет 14 наград Русской православной церкви. Под его руководством было построено 17 церквей, отремонтировано и отреставрировано 15 минераловодских храмов. Усилиями батюшки Илии была проделана большая работа по присвоению имени святого Феодосию Кавказскому, мощи которого находятся в храме Покрова Пресвятой Богородицы, привлекая множество паломников и туристов.

По христианским обычаям торжество началось с заупокойной литии. Затем к собравшимся обратился архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт:

- Сегодня очень знаковое для города Минеральные Воды событие. Это событие связано с важной частью человеческой жизни, с нашей благодарностью и нашей памятью. Ведь над созиданием места, в котором мы живем, действительно трудятся всегда очень много людей, и хорошо, когда память о них сохраняется. В особенности хорошо, когда живет их дело. Память о себе Илия Агеев оставил в самом надежном месте – в сердцах людей.

Слова благодарности в адрес присутствующих прозвучали от сына отца Илии настоятеля храма Николая Чудотворца г. Ессентуки протоирея Павла. Свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин Минераловодского городского округа» и удостоверение первый заместитель главы администрации Минераловодского городского округа Дмитрий Городний вручил супруге отца Илии матушке Валентине.

Для открытия Доски почета были приглашены Дмитрий Городний, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и протоирей Павел.

Отец Илия родился 28 сентября 1937 года в селе Благодатном Петровского района Ставропольского края, в семье крестьянина. Окончил Ставропольскую Духовную семинарию в 1960 году. В 1959 году рукоположен в сан диакона, в 1960 – в сан пресвитера митрополитом Антонием (Романовским).

С февраля 1979 года батюшка был настоятелем Никольской церкви, а затем, Покровского собора города Минеральные Воды. Нёс послушание благочинного приходов Минераловодского церковного округа. За время служения отец Илия стал инициатором и вдохновителем возведения не только комплекса Покровского собора, но и многих других храмов епархии.

Митрофорный протоиерей Илия Агеев был удостоен всех богослужебно-иерархических наград, орденов Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени и равноапостольного великого князя Владимира III степени.

Благочинный приходов Минераловодского церковного округа, настоятель Покровского собора г. Минеральные Воды митрофорный протоиерей Илия Агеев скоропостижно скончался 10 марта 2017 года, на 80 году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU