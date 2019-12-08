2019-12-08T16:41:29+03:00
Происшествия

Обыски в доме руководителя Контрольно-счетной палаты связаны с делом Эльджаркиева

Его сын был в числе шестерых задержанных по подозрению в убийстве главы центра "Э"
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обыски у руководителя Контрольно-счетной палаты Мустафы Белхароева в Ингушетии связывают с делом Эльджаркиева, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сын Белхароева Алихан задержан как участник преступной группировки, которую подозревают в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму полиции Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. В качестве подозреваемых в Москве 7 декабря были арестованы шестеро, организатор ОПГ и пять ее участников.

Они, как предполагается, 12 января напали, а 2 ноября лишили жизни начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в 19 веке: ставрополец подарил букет девушке ценой своей жизни
Ставропольские фанаты Риты Дакоты исполнили мечту девочки-инвалида
В лобовом столкновении на Ставрополье погиб человек
Медицинский картель осудят на Ставрополье за махинации на 148 млн
В Дагестане мужчина выставил за дверь жену с больным ребенком
Доска Почетных граждан Минераловодского городского округа пополнилась еще одним именем
В Ессентуках с размахом отметили день матери-казачки
31 декабря будет выходным днем в Ставропольском крае
"Чуть не утопила в снегу": мать оштрафовали за закаливание грудничка в снегу в Чечне
Боксерский поединок в Ингушетии закончился массовой дракой фанатов
Истерзанной тетей ингушской девочке Аише оплатят протезирование руки
Сбербанк расширит поддержку бизнеса на Северном Кавказе
Детской художественной школе Минвод - 50 лет
Месть ставропольского Дома с приведениями: арендатор, бросивший здание, оштрафован на 4,4 млн
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
5 тысяч человек в Невинномысске одновременно падут ниц
Главный Дед Мороз страны едет в Ставрополь
В Минводах торжественно открыли автогородок
Видео: в Пятигорске столкнулись трамвай с легковушкой
Оперативное видео: спецназ «обезглавил» группировку, ответственную за убийство главы ЦПЭ Ингушетии
Два года в плену у отца: мужчина не вернул дочь после каникул