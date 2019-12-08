Обыски в доме руководителя Контрольно-счетной палаты связаны с делом Эльджаркиева

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-08T16:41:29+03:00

Его сын был в числе шестерых задержанных по подозрению в убийстве главы центра "Э"

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Обыски у руководителя Контрольно-счетной палаты Мустафы Белхароева в Ингушетии связывают с делом Эльджаркиева, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сын Белхароева Алихан задержан как участник преступной группировки, которую подозревают в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму полиции Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. В качестве подозреваемых в Москве 7 декабря были арестованы шестеро, организатор ОПГ и пять ее участников.

Они, как предполагается, 12 января напали, а 2 ноября лишили жизни начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева.

ИСТОЧНИК KP.RU