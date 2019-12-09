Кто не курит и не пьёт: рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-09T09:51:29+03:00

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Регионы России распределили по отсутствию вредных привычек. Специалисты выяснили, где в стране меньше всего потребляют алкоголь и табачные изделия. И здесь абсолютное лидерство принадлежит республикам Северного Кавказа.

На первом месте оказалась Чеченская Республика с 99,4 баллами — здесь вредных привычек нет почти не у кого. Второе и третье делят Дагестан и Ингушетия 91,9 балла. Четвёртое место у Кабардино-Балкарии, а пятое взяли жители Северной Осетии. Не слишком далеко и другие регионы СКФО: восьмую позицию оккупировал Ставропольский край, а Карачаево-Черкесия заняла 13-е место.

Суть такого положения дел проста — её неоднократно объяснял глава Чечни Рамзан Кадыров. Большинство жителей Кавказа — мусульмане. Культура и религия запрещают им пить алкоголь. К курению относятся чуть менее строго, но тоже не жалуют. Например, в Чечне недавно запретили курительные смеси и вейпы.

Интересно, что в список аутсайдеров по приверженности здоровому образу жизни стали северные регионы страны. Ямало-Ненецкий АО стал 85-м с коэффициентом 44,1. Чуть выше Камчатский край — 44,5 и Магаданская область с результатом 44,6 баллов.

Отметим, что Москва заняла 53-е место, а Московская область на 46-й позиции. Список составлен специалистами агентства РИА-рейтинг.

ИСТОЧНИК KP.RU