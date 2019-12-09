2019-12-09T13:51:41+03:00
Общество

Правоохранительные органы взялись за официальную живодерню в Дагестане

О замученных собаках стало известно и в Госдуме [ссылка]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Правоохранительные органы взялись за официальную живодерню в ДагестанеПравоохранительные органы взялись за официальную живодерню в ДагестанеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Живодерней для бродячих собак, которая действует в Хасавюрте, занялись сотрудники правоохранительных органов. Сейчас к делу подключились Госдума и полиция, передает председатель комитета законодательного собрания по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

Живодёры среди нас: на Ставрополье начали заводить дела за издевательство над животными

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В субботу стало известно о том, что на территории приюта в Дагестане убивают отловленных бродячих животных. Кадры попали в сеть благодаря волонтерам. Как позже выяснилось, обслуживающая территорию приюта организация "Коммунальщик" работал по госконтракту от администрации Хасавюрта.

ПОДРОБНЕЕ О ДЕЛЕ

Зоозащитники нашли официальную живодерню в Дагестане

Свою деятельность ООО "Коммунальщик" ведет по госконтракту с администрацией Хасавюрта [фото, ссылка на видео 18+]

ИСТОЧНИК KP.RU

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