Правоохранительные органы взялись за официальную живодерню в Дагестане
Живодерней для бродячих собак, которая действует в Хасавюрте, занялись сотрудники правоохранительных органов. Сейчас к делу подключились Госдума и полиция, передает председатель комитета законодательного собрания по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
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В субботу стало известно о том, что на территории приюта в Дагестане убивают отловленных бродячих животных. Кадры попали в сеть благодаря волонтерам. Как позже выяснилось, обслуживающая территорию приюта организация "Коммунальщик" работал по госконтракту от администрации Хасавюрта.
ПОДРОБНЕЕ О ДЕЛЕ
Зоозащитники нашли официальную живодерню в Дагестане
Свою деятельность ООО "Коммунальщик" ведет по госконтракту с администрацией Хасавюрта [фото, ссылка на видео 18+]
ИСТОЧНИК KP.RU
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