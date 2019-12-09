2019-12-09T13:08:26+03:00
Общество

Сбербанк запустил переводы по бизнес-картам

Теперь предприниматели могут мгновенно переводить и получать денежные средства
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Новая услуга доступна клиентам-держателям дебетовых карт Сбербанка на Юге и Северном Кавказе.

Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум - 50 рублей), с карты физического лица на бизнес-карту - 1% (минимум - 50 рублей).

- Чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет, больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными, - объясняет Ирина Ткаченко, зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка. - Все эти операции теперь можно совершить за секунды, достаточно знать только номер карты Сбербанка. На территории обслуживания Юго-Западного банка Сбербанка действует более 178 000 бизнес-карт, мы уверены, что корпоративные клиенты оценят удобство и простоту мгновенных переводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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