В Северной Осетии более 4,2 тыс. жителей смогут погасить долги за газ в рассрочку

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-09T13:46:56+03:00

Долги за газ можно погасить в рассрочку. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Соглашения о реструктуризации заключены на общую сумму более 110 миллионов рублей

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В январе-ноябре 2019 года 4250 человек заключили с ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» соглашения о рассрочке оплаты задолженности за газ на общую сумму 110,8 млн рублей.

Сотрудники региональной газовой компании регулярно уведомляют абонентов об имеющейся задолженности посредством системы автоматического телефонного оповещения, звонками операторов колл-центра, силами контролеров газового хозяйства, работающих непосредственно с населением.

Кроме того, абонент может узнать о задолженности из квитанции на оплату, которую получает по почте. «Газпром межрегионгаз Владикавказ» предлагает соглашение о рассрочке платежа своим абонентам, оказавшимся в сложной ситуации, когда по разным причинам у них образовалась большая задолженность.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Чтобы заключить такое соглашение, абонент вносит порядка 30% суммы долга, а на оставшуюся часть составляется график и определяется сумма ежемесячного платежа. Главным условием соглашения является обязательная оплата текущего потребления газа.

- Как правило, снижение финансовой нагрузки положительно воспринимается абонентами, и они стараются аккуратно выполнять условия соглашения, - отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

Наша справка

По оперативным данным на 1 декабря 2019 г., просроченная задолженность за поставленный природный газ населения Республики Северная Осетия - Алания составила 830,79 млн рублей. В соответствии с постановлением правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г. «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» просроченной считается задолженность за газ, возникшая по причине неоплаты или неполной оплаты за два расчетных периода подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU