Ессентуки побили рекорд по числу отдыхающих

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-09T14:58:58+03:00

Число гостей во всероссийской здравнице выросло в этом году на 10 процентов

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На 1 декабря количество гостей Ессентуков составило 222 тысячи человек. 185 тысяч жителей России и зарубежья отдохнули в санаториях курорта, почти 40 тысяч гостей останавливались в гостиницах Ессентуков. Официальные цифры по отдыхающим будут известны уже в новом 2020 году, но уже сейчас заметен 10%-ный рост приезжающих в Ессентуки на отдых и лечение.

Растущие показатели во многом обязаны количеству и уровню мероприятий, которые в 2019 году были включены в событийный календарь министерства туризма и оздоровительных курортов края. Новый событийный календарь для КМВ также содержит много интересных и ярких программ.

За 11 месяцев 2019 года санатории и гостиницы Ессентуков собрали 70 миллионов рублей курортного сбора. Опережение по сбору составило 8%.

ИСТОЧНИК KP.RU