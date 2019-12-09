2019-12-09T16:38:12+03:00
Общество

Сбербанк организовал «Цифровой день» для представителей государственной и муниципальной власти

Представители сервисов экосистемы банка презентовали новейшие разработки, предложили инновационное решение для цифровизации городов
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"Цифовой день", организованный Сбербанком."Цифовой день", организованный Сбербанком.
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В конференции «Цифровой день», организованной Сбербанком, приняли участие более 100 представителей министерств и ведомств Юга и Северного Кавказа.

Участники конференции обсудили глобальный тренд - цифровизацию экономики, а также познакомились с современными цифровыми сервисами экосистемы Сбербанка для решения инфраструктурных задач регионов.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

- Актуальность данного мероприятия продиктована национальными целями, направленными на цифровизацию экономики и социальной сферы. Мы рады предложить имеющиеся у нас компетенции и технологии по цифровизации - это доступные и эффективные инструменты управления городской средой, улучшения качества образовательных и медицинских услуг, получения обратной связи от жителей региона, в том числе по развитию облачных сервисов в регионе, разработанных компанией SberCloud. Мы предлагаем ряд решений с применением технологий искусственного интеллекта.

Представители сервисов экосистемы Сбербанка презентовали новейшие разработки, предложили инновационное решение для цифровизации городов. Особый интерес участников вызвал «Умный офис для умного города» - проект по модернизации управления объектов инфраструктуры, который позволяет централизованно контролировать оборудование и микроклимат муниципальных учреждений.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

- Сбербанк активный участник цифровой трансформации, у нас есть готовые решения для успешного функционирования «умных» городов. Технологии «Умного офиса для умного города» являются отражением современной потребности общества и экономики. Проект уже внедрен в офисах Сбербанка и в ряде регионов страны. Сотрудничество с регионами ведется по цифровизаци городского хозяйства для улучшения транспортной и бытовой инфраструктуры, модернизации инфраструктуры здравоохранения на основе современных цифровых подходов и повышению инвестиционной привлекательности регионов. Цифровизация может прибавить стране до 10% валового внутреннего продукта.

Участники конференции отметили важность проведения подобных мероприятий, обсудили основные проблемы цифровизации регионов и возможности их решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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