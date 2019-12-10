2019-12-10T10:23:49+03:00
Общество

Полиция просит помочь в поиске ингушского экс-чиновника, растратившего 2 млрд рублей

Ваха Берсанов был арестован заочно и приговорен к пяти годам
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба МВД по ИнгушетииФото: пресс-служба МВД по Ингушетии
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Полиция Ингушетии обратилась к жителям СКФО с просьбой помочь в поимке осуждённого за растрату бюджетных денег бывшего начальника отдела компенсационных выплат Минфина республики Ваху Берсанова.

По данным следствия, уроженец Назрани был арестован заочно за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями и приговорен по решению суда к пяти годам заключения.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (8732) 22-42-74, 8 (8734) 55-01-54, 55-04-99 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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