2019-12-10T15:27:09+03:00
Общество

Cбербанк организовал лекцию-концерт скрипача Михаила Казиника для воспитанников детских домов

Слушатели лекции не только узнали истории из мира классической музыки, но и смогли попробовать себя в качестве пианистов
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Михаил Казиник. Фото пресс-службы Сбербанка.Михаил Казиник. Фото пресс-службы Сбербанка.
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Сбербанк организовал лекцию-концерт скрипача Михаила Казиника для 300 воспитанников детских домов и детей из малоимущих семей. В концертном зале филармонии собрались дети из Ставрополя и края, а также Ессентуков и Кисловодска. Цикл бесед Михаила Казиника о культуре и искусстве проходит в рамках проекта Сбербанка «Я обнимаю вас музыкой».

Ставрополь стал 15-м городом России, где состоялась такая встреча. Лекции-концерты на юге уже прошли в Ростове-на-Дону и Краснодаре в 2018 году, более 550 воспитанников детских домов стали их слушателями.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

- Благотворительность - одно из основных направлений участия в жизни общества и часть корпоративной культуры Сбербанка. Искусство должно быть доступно каждому. Проект «Я обнимаю вас музыкой» открывает для детей мир классической музыки. Известна сила ее воздействия на формирование личности ребёнка. Мы хотим дать детям те эмоции и навыки, которые пригодятся им в жизни, помогут адаптироваться.

В игровом формате Михаил Казиник познакомил детей с историями из жизни великих композиторов и классическими музыкальными произведениями. Также он удивил зрителей тем, что с помощью скрипки имитировал звуки животных и пение птиц. Небольшой мастер-класс по игре на пианино доказал участникам, что музыкальный талант заложен в каждом.

Михаил Казиник, автор проекта «Я обнимаю вас музыкой»:

- Музыка - это в чистом виде любовь. Я выстраиваю свое выступление так, что дети ни на секунду не почувствуют, что я их обучаю. Школа не должна учить, школа должна играть: познание значительно сильнее, когда оно - в театрализованной, игровой форме.

Заместитель министра образования Ставропольского края Галина Зубенко добавила, что в детских домах региона есть возможность поддерживать интересы и увлечения воспитанников, в том числе музыкальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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