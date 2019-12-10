Ессентукские тхэквондисты привезли три медали из Германии
Накануне в немецком городе Зиндельфингене, родине «Mercedes-Benz», прошел первый открытый чемпионат Европы по тхэквондо.
В спаррингах участвовали совсем юные ессентукские спортсмены. Из 500 тхэквондистов семь представляли курортный город.
Восьмилетняя Вероника Доценко привезла домой «золото» мировой встречи. Анна Авдеенкова завоевала «бронзу», уступив соперницам из Италии и Греции. Матвей Шушков в весовой категории до 24 кг стал вторым, обыграв в технике и стратегических приемах итальянских и швейцарских тхеквондистов 2011 года рождения.
Все ессентучане добились высоких результатов благодаря серьезной тренерской работе Татьяны Шушковой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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