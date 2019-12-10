Руководитель ЮСИ удостоен медали «Герой труда Ставрополья»

10 Дек. 17:28 2019-12-10T17:28:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Награду генеральному директору компании «ЮгСтройИнвест» присудили за трудовые заслуги, существенный вклад в социально-экономическое развитие края и многолетнюю добросовестную работу.

- Быть удостоенным медали «Герой труда Ставрополья» - большая честь, но в то же время и большая ответственность, - сказал Юрий Иванов. - Это высокая оценка работы всего коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест». А для нас это стимул и дальше трудиться на благо малой родины, нашего общего дома - Ставропольского края, и не останавливаться на достигнутом! С момента своего основания компания не на словах, а на деле следует принципам социальной ответственности, строит качественно, с душой и на совесть.

Напомним, Юрий Иванов возглавляет ЮСИ с 2003 года. За это время работу компании не раз отмечали на самом высоком уровне. ЮСИ удостоена знака «Надежный застройщик». Компания - победитель всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», входит в пятерку крупнейших застройщиков России по объему строительства и ввода жилья, а на Ставрополье много лет уверенно занимает 1-е место.

За 16 лет успешной работы силами «ЮгСтройИнвест» построено и введено в эксплуатацию 166 домов общей площадью свыше 3,5 млн кв. м, 11 детских садов и 4 школы. По традиции компания берет шефство над построенными социальными объектами. Жилые дома и социальные объекты «ЮгСтройИнвест» сдает с опережением графика.

ИСТОЧНИК KP.RU