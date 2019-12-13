Ставропольский боксер защитил титул чемпиона Европы, победив испанца дель Рио

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-13T09:50:10+03:00

31-летний российский чемпион уже во второй раз защитил пояс чемпиона Европы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Пятигорчанин Давид Аванесян накануне защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг. Так, 12 декабря, в Барселоне в 12-раундовом поединке ставрополец выиграл у испанца Хосе дель Рио нокаутом в первом раунде.

31-летний российский чемпион уже во второй раз защитил пояс чемпиона Европы. В сентябре россиянин во второй раз победил Лехаррагу - техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, что тогда испанский спортсмен дважды оказывался на полу в первом раунде, после второго падения он встал на ноги, но судья посчитал, что боксер не в состоянии продолжить поединок и остановил бой.

– Мое уважение этому парню. Ты – настоящий воин с храбрым сердцем, – обратился Аванесян к испанскому сопернику на своей личной странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU