Ставропольский боксер защитил титул чемпиона Европы, победив испанца дель Рио
Пятигорчанин Давид Аванесян накануне защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг. Так, 12 декабря, в Барселоне в 12-раундовом поединке ставрополец выиграл у испанца Хосе дель Рио нокаутом в первом раунде.
31-летний российский чемпион уже во второй раз защитил пояс чемпиона Европы. В сентябре россиянин во второй раз победил Лехаррагу - техническим нокаутом в первом раунде.
Напомним, что тогда испанский спортсмен дважды оказывался на полу в первом раунде, после второго падения он встал на ноги, но судья посчитал, что боксер не в состоянии продолжить поединок и остановил бой.
– Мое уважение этому парню. Ты – настоящий воин с храбрым сердцем, – обратился Аванесян к испанскому сопернику на своей личной странице в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU