«Бить я умею, а его я буду особенно сильно бить»: Нурмагомедов оценил силы американского соперника

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-13T12:32:39+03:00

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Накануне в Краснодаре прошла пресс-конференция с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, что самый ожидаемый поединок в UFC состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон срывался четыре раза.

Прославленный российский чемпион UFC объяснил, чем ему не нравится американский боец Тони Фергюсон.

—Тони отличный боец. У меня нет против него ничего личного. Но, честно говоря, как человек, он мне не нравится, — поделился чемпион с журналистами RT.

Спортсмена также спросили, как он оценивает свои силы против Тони Фергюсона. Хабиб ответил, что всегда ставит свои шансы выше, чем соперников. Чемпион также добавил, что «намного лучше него (Тони) в борьбе, физически.

— Я крепче него. Я еще не проигрывал в отличие от него. Я еще не падал, а у него, по-моему, семь нокдаунов. Очень много падает от ударов. Бить я умею. А его я буду особенно сильно бить, — поделился он с корреспондентами «Спорт-экспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU