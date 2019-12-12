2019-12-12T19:35:41+03:00
Общество

«Не понимаю, что творится в его голове»: Нурмагомедов рассказал, чем ему не нравится Тони Фергюсон

Бой известных спортсменов состоится весной 2020 года
Ася АСРЯН
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Отец Хабиба Нурмагомедов-старший считает Фергюсона достойным соперникомОтец Хабиба Нурмагомедов-старший считает Фергюсона достойным соперникомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прославленный российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, чем ему не нравится американский боец Тони Фергюсон.

Напомним, что самый ожидаемый поединок в UFC состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон срывался четыре раза.

—Тони отличный боец. У меня нет против него ничего личного. Но, честно говоря, как человек, он мне не нравится, — поделился чемпион с журналистами RT.

Нурмагомедов объяснил, что не понимает ход мыслей Фергюсона. Российскому спортсмену непонятно, что «происходит в его (Фергюсона) голове». Однако, как позже добавил дагестанский чемпион, «ему это и не нужно знать».

—В этом и нет необходимости. Я сосредоточен на предстоящем поединке. Когда клетка закроется, и сделаю свое дело, как и всегда, — заявил Нурмагомедов.

Отец Хабиба и его тренер Абдулманап Нурмагомедов ранее назвал Фергюсона «очень выносливым», рассказав, что «у него много побед удушающими, он делает соперникам сечки, побеждает техническими нокаутами.

Известный тренер также заявил, что считает Тони «достойным соперником, и достойно к нему готовятся».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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