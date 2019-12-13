2019-12-13T13:02:10+03:00
Общество

В Ессентуках развеяли миф о старых лавочках

Все скамейки в Курортном парке новые и современные
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Теперь гости Курортного парка могут отдыхать на таких удобных и красивых скамейках.Теперь гости Курортного парка могут отдыхать на таких удобных и красивых скамейках.
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Власти Ессентуков опровергли информацию о появлении на обновленных аллеях Верхнего парка старых скамеек. Пост на эту тему выложил один из депутатов, приложив фото лавочки, которое не соответствует действительности.

Отслужившие свое время скамейки вывезены, а их место занимают новые, современные лавочки, всего их будет 82. Стоимость каждого кованого изделия - больше 20 тысяч рублей.

- На территории Комбината по благоустройству сейчас находятся около 40 отслуживших «свое» скамеек из Курортного парка. Самым «свежим» экземплярам здесь не меньше 6 лет. Весной мы приведем все в порядок, отреставрируем и будем держать «в резерве», - отметил Георгий Джигарханов, замдиректора МБУ КБГ.

Долгожданное благоустройство любимого места отдыха ессентучан и гостей города близится к завершению. В 2019-м на курортный сбор приводят в порядок Верхнюю часть парка.

В проект вошла установка больше сотни современных разноформатных светильников, реставрация плиточных и песчаных троп, реконструкция фонтана и скульптурных композиций, озеленение.

Больше 90% готовности объекта курортной инфраструктуры говорит о том, что до нового 2020 года эта часть парка будет полностью открыта для ессентучан и гостей здравницы.

Реконструкция парка будет поэтапной и продолжится в ближайшие 2 года. Не выходя за рамки исторического облика, приведут в порядок аллеи, беседки, восстановят пруд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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