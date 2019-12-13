В Ессентуках развеяли миф о старых лавочках
Власти Ессентуков опровергли информацию о появлении на обновленных аллеях Верхнего парка старых скамеек. Пост на эту тему выложил один из депутатов, приложив фото лавочки, которое не соответствует действительности.
Отслужившие свое время скамейки вывезены, а их место занимают новые, современные лавочки, всего их будет 82. Стоимость каждого кованого изделия - больше 20 тысяч рублей.
- На территории Комбината по благоустройству сейчас находятся около 40 отслуживших «свое» скамеек из Курортного парка. Самым «свежим» экземплярам здесь не меньше 6 лет. Весной мы приведем все в порядок, отреставрируем и будем держать «в резерве», - отметил Георгий Джигарханов, замдиректора МБУ КБГ.
Долгожданное благоустройство любимого места отдыха ессентучан и гостей города близится к завершению. В 2019-м на курортный сбор приводят в порядок Верхнюю часть парка.
В проект вошла установка больше сотни современных разноформатных светильников, реставрация плиточных и песчаных троп, реконструкция фонтана и скульптурных композиций, озеленение.
Больше 90% готовности объекта курортной инфраструктуры говорит о том, что до нового 2020 года эта часть парка будет полностью открыта для ессентучан и гостей здравницы.
Реконструкция парка будет поэтапной и продолжится в ближайшие 2 года. Не выходя за рамки исторического облика, приведут в порядок аллеи, беседки, восстановят пруд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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