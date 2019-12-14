В Ставрополе прекращены поиски женщины с ребенком
Об этом сообщили в Следственном комитете
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В Ставрополе нашли 46-летнюю Назели Мусаелян и её 6-летнего сына, которые пропали 9 декабря.
- По предварительным данным, никаких преступлений в отношении них совершено не было. Все обстоятельства их исчезновения будут выяснены следователем СКР в ходе опроса, - сообщили в Управлении СКР по Ставропльскому краю.
Напомним, информация об исчезновении матери и ребенка вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Поиски пропавших были затруднены тем. что у них не было мобильных телефонов. Семья живет очень бедно.
ИСТОЧНИК KP.RU